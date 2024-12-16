5 عوامل وراء انهيار قمة جوارديولا مع مانشستر سيتي

كتب - مصراوي:

بيب جوارديولا، المدرب الإسباني الذي تاريخًا مع برشلونة وبايرن ميونيخ وواصل تألقه مع مانشستر سيتي، يواجه هذا الموسم تحديات غير مسبوقة مع فريقه.

رغم كونه بطل أوروبا الموسم الماضي وتحقيقه الثلاثية التاريخية، يعاني السيتي هذا الموسم من تذبذب في المستوى، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب التخبط وتأثيره على رحلة الفريق المحلية والقارية.

أسباب انهيار مانشستر سيتي هذا الموسم

1. إرهاق ما بعد الثلاثية

تحقيق الثلاثية الموسم الماضي كان إنجازًا استثنائيًا، لكن اللاعبين قد يعانون من الإرهاق البدني والذهني، مما أثر على أدائهم الجماعي والفردي.

2. رحيل عناصر أساسية

انتقال إلكاي جوندوجان إلى برشلونة ورحيل رياض محرز إلى الدوري السعودي ترك فجوة في خط الوسط والهجوم، جوندوجان كان قائد الفريق ولاعبًا حاسمًا في صناعة اللعب، بينما كان محرز خيارًا مهمًا في الهجوم.

3. الإصابات والإيقافات

تعرض بعض اللاعبين الأساسيين لإصابات مؤثرة، مثل إصابة رودري لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي بالرباط الصليبي وانتهاء موسمه، بجانب إصابة كيفن دي بروين الذي غاب لفترات طويلة مطلع الموسم.

4. تكتيكات متوقعة

فرق الدوري الإنجليزي أصبحت أكثر وعيًا بأسلوب لعب جوارديولا القائم على الاستحواذ والضغط العالي، العديد من الفرق طورت استراتيجيات دفاعية منظمة للتعامل مع السيتي وخاصة الماكينة التهديفية إيرلينج هالاند، مما جعل المهمة أكثر صعوبة على الفريق.

5. تذبذب مستوى النجوم

لاعبين مثل إيرلينج هالاند شهدوا انخفاضًا في المعدل التهديفي مقارنة بالموسم الماضي، مما أثر على قدرة الفريق على حسم المباريات.

نتائج متباينة ومواقف صعبة

في الدوري الإنجليزي:

خسر مانشستر سيتي بعض المباريات الحاسمة، مما جعله يتراجع في صراع الصدارة مقارنة بالمواسم السابقة التي كان فيها الفريق مهيمنًا.

وخسر حامل لقب الدوري الإنجليزي ثماني مباريات من آخر 11 مباراة بعد الهزيمة القاتلة فى ديربى مانشستر.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي خلف أندية ليفربول، تشيلسي، أرسنال، ونوتنجهام فورست.

في دوري أبطال أوروبا:

لم يقدم الفريق الأداء القوي المتوقع خاصة بعد هزيمته الأخيرة من يوفنتوس بالجولة السادسة للبطولة واحتلال المركز 22 برصيد 8 نقاط، ما جعل البعض يتساءل عن قدرته على التأهل إلى دور الـ16.