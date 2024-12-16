قبل حسم الجائزة.. ماذا قدم حسين الشحات وزيزو في أفريقيا والكونفدرالية؟

كتب - مصراوي:

الاحتفالات في كرة القدم لا تقتصر دائمًا على التعبير عن الفرح أو الحماس، بل أحيانًا تتحول إلى مشاهد غريبة وغير متوقعة تخطف الأنظار وتثير الجدل، وبينما يُنظر إليها أحيانًا كنوع من الجرأة أو التميز، فإنها تبقى جزءًا لا يتجزأ من متعة كرة القدم وسحرها.

بعض اللاعبين ابتكروا احتفالات غير عادية جعلت جماهير اللعبة تتحدث عنها لأعوام، وفيما يلي نعرض أبرز الاحتفالات الغريبة في تاريخ كرة القدم:

1. تيم كاهيل وضرب الراية الركنية

الأسترالي تيم كاهيل كان دائمًا يحتفل بطريقة مميزة وغريبة؛ بضرب الراية الركنية بقبضته وكأنه في نزال ملاكمة، هذا الاحتفال أصبح علامة مميزة للاعب ويلفت الأنظار في كل مرة يسجل فيها هدفًا.

2. فان بيرسي و"الطيران"

أثناء كأس العالم 2014، احتفل روبن فان بيرسي بهدفه الأسطوري ضد إسبانيا بالقفز "كالطائر" أثناء انطلاقه نحو زملائه، هذه الحركة الغريبة أضافت طابعًا مميزًا للهدف ولقب بالهولندي الطائر.

3. احتفال كامارا بربط نفسه بحبل الراية

اللاعب السنغالي الحاجي كامارا احتفل ذات مرة بهدف مع فريقه الإنجليزي ستوك سيتي عن طريق أخذ الراية الركنية وربطها حول رقبته وكأنه "شنق" نفسه، مما أثار استغراب الجماهير وأدى إلى إنذاره من الحكم.

4. احتفال بيتر كراوتش بـ "الروبوت"

الإنجليزي بيتر كراوتش أثار ضحك الجماهير عندما احتفل بأحد أهدافه برقصة تشبه حركة الروبوت، والتي أصبحت واحدة من أشهر الاحتفالات وأكثرها طرافة في تاريخ كرة القدم.

5. احتفال باولو دي كانيو بالجلوس على الأرض

الإيطالي باولو دي كانيو احتفل ذات مرة بطريقة غير مألوفة؛ حيث جلس على الأرض مستعرضًا قدميه وكأنه يستمتع بلحظة من الاسترخاء بعد تسجيل هدفه.

6. احتفال إريك كانتونا بالنظرة الحادة

الفرنسي إريك كانتونا، المعروف بشخصيته القوية، احتفل ذات مرة بعد تسجيل هدفه بتحديق حاد نحو الجماهير دون أي حركة إضافية. هذه النظرة أصبحت أيقونية وخلقت حالة من الغموض حول شخصيته.

7. احتفال جيمي بولارد بـ "معاقبة الفريق"

في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، بعد تسجيل فريق هال سيتي هدفًا، احتفل جيمي بولارد بطريقة ساخرة؛ حيث جلس مع زملائه وكأنه يلقي عليهم تعليمات مثل المدرب، في محاكاة لواقعة توبيخ حقيقية من المدرب في مباراة سابقة.

8. احتفال أديبايور أمام جماهير أرسنال

التوجولي إيمانويل أديبايور احتفل بطريقة استفزازية عندما ركض بطول الملعب ليحتفل أمام جماهير فريقه السابق أرسنال بعد تسجيله هدفًا لفريق مانشستر سيتي، مما أثار غضب الجماهير بشكل كبير.

9. احتفال كيسي بالقميص العسكري

الإيفواري فرانك كيسي احتفل في إحدى المباريات برفع قميصه ليظهر تحته قميصًا عسكريًا تكريمًا لجندي متوفى، هذه الحركة أثارت إعجاب البعض واستغراب البعض الآخر.

10. احتفال توماس مولر بـ "ركوب الخيل"

الألماني توماس مولر أبدع في أحد احتفالاته عندما قام بمحاكاة "ركوب الخيل" مع زملائه، وهو ما أثار الضحك والدهشة في نفس الوقت.

11. احتفال كافاني بـ "الرماية"

الأوروجوياني إدينسون كافاني اشتهر باحتفاله بتقليد رامي السهام، وهو ما يعتبر فريدًا ومميزًا يعكس شخصيته المحاربة على أرض الملعب.

12. احتفال أرينزيج بالزحف العسكري

اللاعب النيجيري جوليوس أرينزيج احتفل ذات مرة عن طريق "الزحف العسكري" على أرض الملعب، مما جعله عرضة للسخرية والانتقادات.