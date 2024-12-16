8 أهلاوية وغياب زملكاوي.. تاريخ جوائز الأفضل داخل أفريقيا من 2003 لـ 2023

كتب - مصراوي:



تعتبر جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا من الجوائز المرموقة التي تُمنح سنويًا للاعبين المتميزين في القارة السمراء، وتُعبر عن تكريم للمواهب الكروية التي تميزت في البطولات المحلية والقارية.



وعبر السنوات، شهدت هذه الجائزة فوز عدد من اللاعبين الذين قدموا أداءً استثنائيًا مع أنديتهم، وهناك العديد من المصريين الذين حققوا نجاحات كبيرة على المستوى الأفريقي.



وفي القائمة التي نعرضها في السطور التالية، نجد أن اللاعبين المصريين لهم حضورا قويا، حيث فازوا بالجائزة في الفترة من 2003 حتى 2023، 6 مرات، مما يعكس قوة الكرة المصرية وأدائها على الساحة الإفريقية.



وجاء عدد اللاعبين المصريين الذين فازوا بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا بقميص الأهلي 8 لاعبين، وهم:



1. محمد أبو تريكة (فاز بالجائزة في 2006، 2008، 2012، 2013)



2. محمد بركات (فاز بالجائزة في 2005)



3. أحمد حسن (فاز بالجائزة في 2010)



4. محمد الشناوي (فاز بالجائزة في 2022)



5. بيرسي تاو (فاز بالجائزة في 2023)



بينما حصد الجائزة بقميص الإسماعيلي اللاعب المالي دراماني تراوري في نسخة 2003.



وجاءت قائمة الفائزين بجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا من 2003 حتى 2023 كالتالى:



- 2023: بيرسي تاو - جنوب أفريقيا - الأهلي



- 2022: محمد الشناوي - مصر - الأهلي



- 2019: يوسف بلايلي - الجزائر - الترجي الرياضي التونسي



- 2016: دينيس أونيانجو - أوغندا - ماميلودي صن داونز



- 2015: مبوانا ساماتا - تنزانيا - تي بي مازيمبي



- 2014: فيرمن موبيلى - جمهورية الكونغو الديمقراطية - فيتا كلوب



- 2013: محمد أبو تريكة - مصر - الأهلي



- 2012: محمد أبو تريكة - مصر - الأهلي



- 2011: أسامة الدراجي - تونس - الترجي الرياضي التونسي



- 2010: أحمد حسن - مصر - الأهلي



- 2009: تريسور مبوتو - جمهورية الكونغو الديمقراطية - مازيمبي



- 2008: محمد أبو تريكة - مصر - الأهلي



- 2007: أمين شرميطي - تونس - النجم الساحلي التونسي



- 2006: محمد أبو تريكة - مصر - الأهلي



- 2005: محمد بركات - مصر - الأهلي



- 2004: فينسنت إنياما - نيجيريا - إنيمبا



- 2003: دراماني تراوري - مالي – الإسماعيلي المصري