التكتيك والمرونة.. سر نجاح الشراكة بين جوارديولا ورياض محرز

كتب - مصراوي:

العلاقة بين الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي والجناح الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي الحالي هي إحدى القصص الناجحة في عالم كرة القدم، منذ انضمام محرز إلى مانشستر سيتي في 2018، أصبح جوارديولا أحد العوامل الرئيسية في تطور أدائه وتحقيقه للعديد من الإنجازات.

بيب جوارديولا كان له دورا كبيرا في تطور رياض محرز، حيث ساعده على تحسين جميع جوانب لعبه من الناحية التكتيكية والبدنية والفنية، وبفضل هذا التعاون المتميز، استطاع محرز أن يصبح أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنجليزي وأوروبا، مما جعل العلاقة بينهما مثالًا على النجاح في عالم كرة القدم.

بداية العلاقة

انضم رياض محرز إلى مانشستر سيتي قادما من ليستر في صيف 2018 مقابل حوالي 60 مليون جنيه إسترليني، وهو ما جعله أغلى لاعب في تاريخ النادي حينها، ومع قدومه إلى مانشستر سيتي، واجه محرز تحديات في التأقلم مع أسلوب لعب بيب جوارديولا، الذي يتطلب تكتيكًا دقيقًا ومرونة عالية من اللاعبين، ومع ذلك، سرعان ما بدأ جوارديولا في تعديل أسلوبه ليواكب إمكانيات محرز.

تأثير بيب جوارديولا على محرز

1. التطوير التكتيكي:

جوارديولا لعب دورًا رئيسيًا في تطوير محرز من خلال منح اللاعب الجزائري مساحة أكبر للابتكار على الجناح، أسلوب اللعب الهجومي السريع الذي يعتمد على التمريرات القصيرة والضغط العالي ساعد محرز على التألق بشكل أكبر.

2. المرونة في اللعب:

جوارديولا منح محرز حرية كبيرة في الانتقال من الجناح إلى العمق، وهو ما أتاح له المساهمة بشكل أكبر في صناعة اللعب والتسجيل، هذه المرونة كانت جزءًا أساسيًا من تطور محرز وتحقيقه للمزيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة.

3. دور جوارديولا في بناء الثقة:

أحد الجوانب المهمة في علاقة جوارديولا ومحرز هي بناء الثقة بين المدرب واللاعب، بيب كان دائمًا يدعم محرز علنًا في تصريحاته الإعلامية، مما منح اللاعب الثقة لإظهار أفضل ما لديه في المباريات الكبرى.

4. التحسين البدني والفني:

جوارديولا ركز أيضًا على تحسين الجانب البدني لمحرز، مما جعله أكثر قدرة على التكيف مع مباريات الدوري الإنجليزي القوية، كما عمل على تعزيز مهاراته الفنية، خاصة في المراوغة والتمريرات الحاسمة.

النجاحات المشتركة

1. الدوري الإنجليزي الممتاز:

منذ انضمام محرز إلى مانشستر سيتي، ساعد الفريق على الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز في أربع مواسم في 2018/19 و2020/21 و2021/22 و2022/23، والتي شهدت تألق محرز في العديد من المباريات الحاسمة وساهم في تحقيق هذه البطولات.

2. دوري الأبطال:

كان النجم الجزائري أحد العوامل الرئيسية في وصول مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2022/23، حيث لعب دورًا حاسمًا في مسيرة الفريق.

3. كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة:

محرز كان جزءًا من الفرق التي فازت بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة في أكثر من موسم، حيث ساهم بتسجيل أهداف حاسمة وتمريرات مميزة.

4. تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة:

محرز أصبح أحد اللاعبين الأكثر تأثيرًا في مانشستر سيتي بفضل قدرته على التسجيل من مسافات بعيدة والمراوغات الممتازة، تحت إشراف جوارديولا، نجح محرز في تحسين معدلاته التهديفية وتقديم تمريرات حاسمة بشكل مستمر.

واستمرت مسيرة ساحر العرب بقميص السماوي لمدة خمس سنوات حصد محرز خلال تلك الفترة 12 لقبا، وشهد موسمه الأخير في الاتحاد التتويج بالثلاثية التاريخية.

وخاض 236 مباراة بقميص السيتي، تمكن خلالها من تسجيل 78 هدفا، وصناعة 59 أسيست، وحصل على 5 بطاقات صفراء.