لاعب ريال مدريد السابق يعرض نفسه على الأهلي

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كتب - محمد القرش:

يفاوض مجلس إدارة النادي الأهلي المهاجم السابق لريال مدريد الإسباني، ماريانو دياز، قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ماريانو دياز عرض نفسه على النادي الأهلي للانضمام للفريق قبل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وشارك المهاجم الإسباني مع فريق إشبيلية 319 دقيقة بجميع المسابقات، قبل أن يرحل عن النادي الأندلسي في 1 يونيو 2024 ويظل دون نادي حتى الآن.

وسبق للمهاجم الإسباني أن لعب لنادي ريال مدريد في الفترة من موسم 2016/17 حتى 2023/24، بعد أن كان لاعبا في فريق الناشئين للملكي.

وفاز ماريانو دياز مع ريال مدريد بدروي أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم وكأس السوبر الإسباني مرتين، والدوري الإسباني 3 مرات، وكأس إسبانيا مرة واحدة.

وأعلن النادي الأهلي تعاقده مع لاعب خط وسط الوكرة القطري، حمدي فتحي، على سبيل الإعارة من أجل بطولة كأس العالم للأندية 2025.

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