"قصة نجاح مشتركة".. كيف ساهم كلوب في بناء مسيرة محمد صلاح؟ (صور)

كتب - مصراوي:

تعد العلاقة بين محمد صلاح والمدرب الألماني يورجن كلوب واحدة من أكثر القصص نجاحًا في عالم كرة القدم الحديثة، منذ انتقال صلاح إلى ليفربول في عام 2017، تحت إشراف كلوب، تطورت مسيرة اللاعب بشكل كبير، وأصبح أحد أبرز نجوم العالم.

وتجسد قصة محمد صلاح ويورجن كلوب نموذجًا يُحتذى به في عالم كرة القدم، حيث يظهر التناغم بين المدرب واللاعب في تعزيز النجاح الرياضي، بفضل كلوب، أصبح صلاح أحد أبرز اللاعبين في العالم، وتمكن من تحقيق العديد من الإنجازات مع ليفربول، مما جعل الثنائي يشكلان معًا واحدة من أقوى شراكات المدرب واللاعب في تاريخ كرة القدم.

بداية العلاقة

انتقل محمد صلاح إلى ليفربول قادمًا من روما الإيطالي مقابل حوالي 42 مليون يورو، وهي صفقة قياسية في ذلك الوقت للنادي الإنجليزي، بدأ صلاح تحت قيادة كلوب في التأقلم بسرعة مع أسلوب الفريق، الذي يعتمد على الضغط العالي واللعب السريع على الأطراف، هذا الأسلوب كان مناسبًا تمامًا لقدرات صلاح، الذي يتمتع بسرعته الكبيرة ومهاراته في المراوغة.

التأثير الكبير لكلوب

كلوب كان له تأثير كبير على تطور صلاح على عدة أصعدة:

1. الأسلوب التكتيكي:

كلوب اعتمد على صلاح كأحد اللاعبين الأساسيين في هجوم الفريق، وركّز على استخدام سرعته وقدرته على التحرك بين الخطوط، كان صلاح يلعب في الجناح الأيمن، حيث كانت الفرص متاحة له للانطلاق في المساحات خلف الدفاعات، كلوب عمل على تعزيز قدرات صلاح في التحرك بذكاء والتمركز في الأماكن المناسبة.

2. الدعم المعنوي والثقة:

كان كلوب دائمًا يمنح صلاح الثقة الكاملة، ويُظهر دعمًا كبيرًا له في التصريحات الإعلامية، هذا الدعم ساعد صلاح على تطوير مستواه الذهني، مما جعله يشعر بالثقة ليظهر أفضل ما لديه في المباريات الكبرى.

3. التطور البدني والفني:

تحت إشراف كلوب، شهد صلاح تطورًا في نواحي بدنية وفنية عديدة، زادت قدرته على الحفاظ على لياقته البدنية والاندفاع على مدار المباريات، بفضل التوجيهات التي تلقاها من الجهاز الفني، كما تحسن أيضًا في توجيه التسديدات وتحسين دقة اللمسة الأخيرة.

النجاحات المشتركة

تحت قيادة كلوب، حقق محمد صلاح العديد من الإنجازات الكبيرة مع ليفربول، أبرزها:

1. دوري الأبطال 2019:

في موسم 2018-2019، توج ليفربول ببطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب طويل، وكان صلاح جزءًا أساسيًا في هذا الإنجاز، قدم أداءً رائعًا في المباريات الحاسمة، بما في ذلك تسجيله هدفًا في النهائي ضد توتنهام.

2. الدوري الإنجليزي 2020:

بعد غياب دام 30 عامًا، قاد محمد صلاح فريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020، هذا الإنجاز كان تحت إشراف كلوب، الذي نجح في إعادة ليفربول إلى القمة.

3. الجوائز الفردية:

بفضل الأداء الرائع مع ليفربول، فاز صلاح بالعديد من الجوائز الفردية، مثل جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى جائزة أفضل لاعب أفريقي في عامي 2017 و2018.

4. الاستمرارية والتفوق:

استمرار صلاح في تقديم مستويات عالية من الأداء على مدار 7 مواسم مع ليفربول جعل منه واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم، واحتفظ بموقعه ضمن أفضل الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي والريدز.

ويعد صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في مختلف البطولات، حيث تمكن من تسجيل 227 هدفاً في 371 مباراة خاضهم مع الريدز في مختلف البطولات، منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

علاقة المدرب واللاعب

علاقة كلوب وصلاح لا تقتصر على الجوانب الفنية فقط، بل هي أيضًا علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والوفاء، كلوب دائمًا ما يثني على صلاح في مؤتمراته الصحفية، ويشيد بتفانيه واحترافيته، وفي المقابل، يعتبر صلاح كلوب أحد الأسباب الرئيسية وراء تطوره في ليفربول، ويعبر عن إعجابه الكبير بأسلوب المدرب وطريقته في التعامل مع اللاعبين.