الأهلي والزمالك.. مصر تُنافس على 5 جوائز بحفل الأفضل في إفريقيا 2024

كتب - مصراوي:

يعد "حفل الأفضل في أفريقيا" واحدًا من أبرز الأحداث السنوية في عالم كرة القدم، حيث يتم فيه تكريم أفضل اللاعبين، المدربين، والفرق في القارة السمراء على مدار العام، والذي ينظمه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أهمية حفل الأفضل في أفريقيا

يُعتبر هذا الحفل مناسبة رياضية ذات طابع فخم، حيث يجتمع فيه أفضل اللاعبين من مختلف الدول الإفريقية للاحتفاء بإنجازاتهم خلال العام، ويعد الحفل منصة مهمة لتحفيز اللاعبين والمدربين والأندية على تحسين مستوياتهم وتقديم أداء أفضل في المستقبل.

وتتواجد مصر في حفل الأفضل في أفريقيا 2024، في 5 جوائز هذا العام، وهم، أفضل لاعب داخل القارة، وأفضل نادٍ، وأفضل مدرب سيدات، وأفضل لاعبة شابة.

أفضل ناد في أفريقيا

ضمت القائمة النهائية للأندية المتنافسة على لقب أفضل نادي في إفريقيا 2024، 3 أندية وهم، الأهلي والزمالك وصن داونز الجنوب افريقي.

أفضل لاعب داخل القارة 2024

تضم القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل القارة 2024 ثنائى منتخب مصر حسين الشحات لاعب الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بالإضافة إلى رونوين ويليامز حارس صن داونز الجنوب أفريقي.

أفضل مدرب للسيدات في أفريقيا

- المصري أحمد رمضان مدرب مسار

- المغربية لمياء بومهدي مدربة تي بي مازيمبي

- المغربي محمد أمين مدرب الجيش الملكي

أفضل لاعبة شابة 2024

حبيبة صبري (مصر).

ضحى المدني (المغرب).

تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).

أفضل هدف في إفريقيا

يتنافس وسام أبو علي مهاجم الأهلي وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، على جائزة أفضل هدف في أفريقيا لعام 2024 مع 9 لاعبين آخرين.