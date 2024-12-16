15 جائزة وتكريم خاص.. كل ما تُريد معرفته عن حفل الأفضل في أفريقيا 2024

كتب - محمد القرش:

يُقام حفل جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لعام 2024، في قصر المؤتمرات بالعاصمة المدينة المغربية مراكش اليوم الاثنين.

وسيشهد حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، تكريم خاص لمجموعة من أعظم لاعبي أفريقيا في الماضي والحاضر، احتفالا بتراث كرة القدم في القارة ومستقبلها المشرق.

وأعلن الكاف في وقت سابق القوائم المختصرة لـ 15 جائزة مُقدمة للأفضل خلال عام 2024، والتي جاءت كالتالي:

لاعب العام

لاعبة العام

أفضل مدرب للرجال

أفضل مدرب للنساء

أفضل حارس مرمى

أفضل حارسة مرمى

أفضل لاعب داخل أفريقيا

أفضل لاعبة داخل أفريقيا

أفضل لاعب شاب

أفضل لاعبة شابة

أفضل منتخب رجال

أفضل منتخب سيدات

أفضل نادي رجال

أفضل نادي سيدات

أفضل هدف في العام

مرشحو أبرز جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024

أفضل لاعب: أشرف حكيمي (باريس) - أدينجرا (برايتون) - جيراسي (دورتموند) - لوكمان (أتالانتا) - ويليامز (صن داونز).

أفضل لاعب داخل أفريقيا: حسين الشحات (الأهلي) أحمد زيزو (الزمالك) - ويليامز (صن داونز).

أفضل مدرب: إيمرسي فاي (كوت ديفوار) - سيباستيان ديسابر(الكونغو) - هوجو بروس (جنوب أفريقيا).

أفضل ناد: الأهلي (مصر) - الزمالك (مصر) - صن داونز (جنوب أفريقيا).

أفضل حارس: أندريه أونانا ( مانشستر يونايتد) - يحيى فوفانا (أنجيه) - ويليامز (صن داونز).

أفضل مدرب للسيدات: أحمد رمضان (مسار) - لمياء بومهدي (مازيمبي) - محمد أمين (الجيش الملكي).

أفضل لاعبة شابة: حبيبة صبري (مصر) - ضحى المدني (المغرب) - تشيماكا أوكووتشوكو (نيجيريا).

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

ومن المقرر أن يبدأ حفل توزيع جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر.

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