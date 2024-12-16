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ستوري نجوم كرة القدم.. تهنئة حجازي لزميله.. نعي صلاح لنبيل الحلفاوي.. كريم فؤاد وأصدقائه

12:52 ص الإثنين 16 ديسمبر 2024
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    أحمد حجازي
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    بيلينجهام
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    إمام عاشور
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    كريستيانو رونالدو
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    كريم فؤاد
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    نيمار
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    محمد صلاح
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرازيلي نيمار، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، بقميص الهلال السعودي.

ونعى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، الفنان المصري الراحل نبيل الحلفاوي، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

كما قام محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر بنعي الراحل نبيل الحلفاوي، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وحرص كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له.

وقام النجم الفرنسي جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بنشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام.

وهنأ أحمد حجازي نجم منتخب مصر ونيوم السعودي، زميله بالفريق رومارينيو، بمناسبة عيد ميلاده.

كما نشر لاعب فريق سيراميكا كليوباترا سعد سمير، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال مشاركته في مران الفريق.
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