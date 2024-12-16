ليجانيس يفوز على برشلونة في الدوري الإسباني (فيديو)

كتب ـ محمد الميموني:

تلقي برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ليجانيس بهدف اللاعب سيرجيو مقابل لا شيء لبرشلونة.

ويذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة بينما يحتل ليجانيس المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة.

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