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أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد (فيديو)

11:51 م الأحد 15 ديسمبر 2024

إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

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تب ـ محمد الميموني:

التقي تشيلسي ضد نظيره برينتفورد اليوم الأحد 15 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لمسم 2024/25.

سجل نجم تشيلسي مارك كوكوريلا هدفا في الدقيقة الـ 43 من عمر المباراة ثم سجل نيكولاس جاكسون هدف تشيلسي الثاني في الدقيقة 80، وأحرز مبيومو هدف برينتفورد الوحيد في الدقيقة 90.

ويذكر أن تشيلسي يحتل المركز الثاني برصيد 34 نقطة بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة فقط.

أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد

مارك كوكوريلا? تشيلسي ضد برينتفورد نادي تشيلسي أهداف مباراة تشيلسي وبرينتفورد
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