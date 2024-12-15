سيدات الأهلي يخسرن نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة
خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي أُقيمت بالسنغال أمام فيروڤياريو الموزمبيقي.
وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وتفوق فيرڤياريو بنتيجة 72-81.
وكان قد تأهل فريق السيدات إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64.
وجاءت قائمة "سيدات سلة الأهلي" كالتالي: دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.
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