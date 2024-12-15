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سيدات الأهلي يخسرن نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

11:39 م الأحد 15 ديسمبر 2024

فريق سيدات الأهلي كرة سلة (2)

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خسر الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي نهائي بطولة إفريقيا للأندية والتي أُقيمت بالسنغال أمام فيروڤياريو الموزمبيقي.

وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، وتفوق فيرڤياريو بنتيجة 72-81.

وكان قد تأهل فريق السيدات إلى المباراة النهائية بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي بنتيجة 65-64.‏

‎وجاءت قائمة "سيدات سلة الأهلي" كالتالي: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.

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