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كم هدف يفصل محمد صلاح عن المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لليفربول؟

11:20 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح مع جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
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    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح يحيي الجماهير بعد مباراة جيرونا
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    محمد صلاح لاعب ليفربول
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    محمد صلاح يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا
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    محمد صلاح ضد جيرونا (1)
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    محمد صلاح
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يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه رفقة فريق ليفربول الإنجليزي، بعدما نجح في الوصول إلى 100 تمريرة حاسمة مع فريق ليفربول.

ويحتل صلاح صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفاً، بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلنج هالاند لاعب مانشستر سيتي.

ويعد صلاح هو خامس الهدافين التاريخيين لفريق ليفربول في مختلف البطولات، حيث تمكن من تسجيل 227 هدفاً في 371 مباراة خاضهم مع الريدز في مختلف البطولات، منذ انضمامه إلى الفريق في 2017.

ويفصل صلاح هدف واحد عن صاحب المركز الرابع بيلي ليدل صاحب ال 228 هدفاً، بينما يفصله 119 هدفاً عن صاحب المركز الأول إيان راش صاحب ال 146 هدفاً.

وجاء ترتيب الهدافين التاريخيين للريدز كالتالي:

1- إيان راش.. 660 مباراة.. 346 هدفاً.

2- روجر هانت.. 492 مباراة.. 285 هدفاً.

3- جوردون هونسون.. 377 مباراة.. 241 هدفاً.

4- بيلي ليدل.. 534 مباراة.. 228 هدفاً.

5- محمد صلاح.. 371 مباراة.. 227 هدف.

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