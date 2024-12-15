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"بعد تشجيعها الأهلي ضد باتشوكا".. 20 صورة وأبرز المعلومات عن المؤثرة الروسية سفيتلانا أليكسيفا

11:13 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

لفتت المؤثرة الروسية سفيتلانا أليكسيفا، المعروفة بحبها ومتابعتها لكرة القدم، الأنظار إليها بعد حضورها مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي أمس، في مباراة التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

ونشرت لانيكسا فيديو عبر حسابها الرسمي، على موقع "إنستجرام"، وهي ترتدي قميص الأهلي وتتواجد في مدرجات ستاد "974"، وكتبت "في قطر لحضور كأس الإنتركونتيننتال، هيا بنا إلى الأهلي، أتمنى أن تفوز على باتشوكا، حتى تتمكن من اللعب ضد ريال مدريد بعد ذلك".

وكان الأهلي، تلقى الهزيمة أمس من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما، في مباراة كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

من هي سفيتلانا أليكسيفا؟

تمتلك سفيتلانا أليكسيفا، 4 مليون و600 ألف متابع، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وتحرص أليكسيفاعلى إظهار حبها الشديدة لكرة القدم، حيث تظهر دائماً في ملاعب كرة القدم، بالإضافة إلى التقاطها أكثر من صورة مع الكثير من اللاعبين مثل فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وغيرهما من نجوم كرة القدم.

وزارة سفيتلانا مصر في الفترة الأخيرة وقامت بنشر أكثر من صورة لها، من أمام الأهرامات.

واشتهرت أليكسيفا في المملكة العربية السعودية بشكل كبير، حيث أنها تظهر بشكل دائم في مباريات الدوري السعودي.

وتعد سفيتلانا من أشد المعجبين بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالد، فهي تحصر دائماً على ارتداء القميص الخاص به مع المنتخب والنصر السعودي أيضاً.

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