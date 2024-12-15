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سقوط السيتي وخماسية توتنهام.. ماذا حدث في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

11:11 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    تشيلسي ضد برينتفورد (1)
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    توتنهام ضد ساوثهامبتون (2)
  • عرض 9 صورة
    تشيلسي ضد برينتفورد (2)
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    احتفال لاعبو اليونايتد بهدف أمادو ديالو
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    توتنهام ضد ساوثهامبتون (1)
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    السيتي ضد اليونايتد
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    برايتون ضد كريستال بالاس (2)
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    فرحة لاعبو اليونايتد
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انتهت مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز التي أُقيمت اليوم الأحد، حيث شهدت الإثارة والندية في أحداثها.

وفاز مانشستر يونايتد على نظيره السيتي بثنائية مقابل هدف بعد التأخر في النتيجة حتى الدقيقة 87، بينما انتصر توتنهام هوتسبر على منافسه ساوثهامبتون بخماسية دون رد.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي - (2-1)

توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون - (5-0)

برايتون ضد كريستال بالاس - (1-3)

تشيلسي ضد برينتفورد - (2-1)

وتُختتم مواجهات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي غدا الاثنين، بمباراة وست هام يونايتد وبورنموث.

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الدوري الإنجليزي تشيلسي ضد برينتفورد توتنهام ضد ساوثهامبتون تشيلسي مانشستر سيتي
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