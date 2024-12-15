كتب ـ محمد الميموني:

التقي فرانكفورت نظيره ليبزيج اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني الممتاز لموسم 2024/25.

وفاز لايبزج على فرانكفورت بهدفين مقابل هدف، حيث سجل بيجامين سيسكو الهدف الأول في الدقيقة الـ19 من عمر المباراة ثم جاء الهدف الثاني لفرانكفورت بقدم ناثانيل بروان في الدقيقة الـ 40 ثم سجل الهدف الثاني لفريقه لويس ابيدا في الدقيقة الـ51 لصالح ليبزيج.



واصطدمت كرة في العارضة لتحرم مرموش من هدف جديد من ركلة حرة مباشرة.

والجدير بالذكر أن آينتراخت يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة بينما يحتل ليبزيج المركز الرابع برصيد 27 نقطة فقط