تعليق صادم من جاري نيفيل على مباراة مانشستر يونايتد والسيتي

كتب - محمد القرش:

علق اللاعب السابق لنادي مانشستر يونايتد، جاري نيفيل، على الشوك الاول من مباراة مانشستر سيتي واليونايتد التي أقيمت اليوم الأحد.

وخلال تواجده في الاستوديو التحليلي لشبكة "سكاي سبورتس" قال نيفيل: "الشوط الأول لم يُمثل مباراة بحجم ديربي مانشستر، حيث كان ديربي "الحمير"، شوط سئ للغاية".

وسبق لجاري نيفيل أن كان لاعبا لنادي مانشستر يونايتد في الفترة من 1992 حتى 2010.

يُذكر أن ديربي مانشستر أنتهى بفوز اليونايتد على منافسه السيتي بهدفين مقابل هدف، في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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