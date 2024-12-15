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أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

09:01 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    لاعبي مانشستر سيتي يحتفلون بهدف جفارديول
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    هدف مان سيتي الأول
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    جفارديول
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كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول في اللقاء، عن طريق يوشكو جفارديول في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، بعدما تمكن برونو فيرنانديز، من تسجيل هدف تعادل اليونايتد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، قبل أن ينجح أمادو ديالو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة رقم 27 في المركز الخامس.

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