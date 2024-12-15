أهداف مباراة مانشستر يونايتد أمام مان سيتي في الدوري الإنجليزي (فيديو)

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مانشستر سيتي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق مانشستر سيتي بالهدف الأول في اللقاء، عن طريق يوشكو جفارديول في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول.

غفارديول يفتتح التسجيل لمانشستر سيتي في شباك مانشستر يونايتد#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/S0asH7Rlv7 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

ونجح فريق مانشستر يونايتد في تحويل تأخره بهدف إلى فوز بهدفين، بعدما تمكن برونو فيرنانديز، من تسجيل هدف تعادل اليونايتد في الدقيقة 87 من عمر المباراة، قبل أن ينجح أمادو ديالو في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

برونو فيرنانديز يسجل هدف التعادل لمانشستر يونايتد من علامة الجزاء#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/bdKq4nUv0p — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

يونايتد يقلب الطاولة على مانشستر سيتي ويسجل هدف الفوز بالدقيقة 90#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #مانشستر_سيتي_مانشستر_يونايتد pic.twitter.com/DC56V65QPT — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 15, 2024

وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد مان سيتي عند النقطة رقم 27 في المركز الخامس.

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