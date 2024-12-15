عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

كتب - محمد القرش:

فاز نادي الزمالك على منافسه المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسجل لاعب الفريق الأول لكرة القدم، أحمد مصطفى زيزو، هدف فوز الزمالك على المصري في الدقيقة 63.

واحتل زيزو المركز الثالث في قائمة هدافي الزمالك في البطولات الأفريقية عبر التاريخ برصيد 13 هدفا، معادلا عدد أهداف محمود عبد الرازق شيكابالا.

ترتيب هدافي الزمالك في البطولات الأفريقية

1. عبد الحليم علي - 23 هدفا

2. جمال عبد الحميد - 16 هدفا

3. أحمد مصطفى زيزو - 13 هدفا

4. شيكابالا - 13 هدفا

5. حازم إمام - 12 هدفا

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