الزمالك ينفرد.. جدول ترتيب المجموعة الرابعة من كأس الكونفدرالية

عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي أُقيمت اليوم الأحد.

وشهدت الجولة فوز الزمالك على نظيره المصري البورسعيدي بهدف دون رد، في المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

وعلى الجانب الآخر، انتصر بلاك بولز الموزمبيقي على نظيره إنيمبا النيجيري بثلاثية دون رد، على ملعب ملعب دو زيمبيتو.

جدول ترتيب المجموعة الرابعة حتى الآن

1. الزمالك - 7 نقاط

2. بلاك بولز - 4 نقاط

3. المصري - 4 نقاط

4. إنيمبا - نقطة واحدة

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