إصابة مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي

عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي نانت نظيره بريست اليوم 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2024/25.

وشارك مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي مصطفى محمد في المباراة لكنه غادر مصاباً في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وفاز بريست على نانت بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي

ويذكر أن نانت يحتل المركز الرابع عشر من الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل بريست المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.