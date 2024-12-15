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إصابة مصطفي محمد مهاجم نانت الفرنسي

08:03 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي
  • عرض 5 صورة
    مصطفى محمد مهاجم نادي نانت الفرنسي
  • عرض 5 صورة
    مصطفى محمد لاعب نانت
  • عرض 5 صورة
    مصطفى محمد لاعب نادي نانت الفرنسي
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كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي نانت نظيره بريست اليوم 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر بالدوري الفرنسي الممتاز لموسم 2024/25.

وشارك مهاجم منتخب مصر ونانت الفرنسي مصطفى محمد في المباراة لكنه غادر مصاباً في الدقيقة 24 من عمر المباراة.

وفاز بريست على نانت بأربعة أهداف مقابل هدف في الدوري الفرنسي

ويذكر أن نانت يحتل المركز الرابع عشر من الدوري الفرنسي الممتاز برصيد 14 نقطة بينما يحتل بريست المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة.

مصطفى محمد انت وبريست لدوري الفرنسي تيجة مباراة نانت وبريست
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