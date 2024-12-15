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شاهد هدف أحمد سيد زيزو في مرمي المصري اليوم (فيديو)

07:50 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    احتفال زيزو بهدفه (1)
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    زيزو يحتفل مع عمر جابر
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    احتفال زيزو بهدفه (2)
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    لحظة تسديد زيزو للهدف
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    الزمالك ضد المصري (1)
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    الزمالك ضد المصري (2)
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    الزمالك ضد المصري (2)
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    الزمالك ضد المصري (1)
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    جماهير الزمالك
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (1)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (3)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (2)
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    الزمالك والمصري في الكونفدرالية (3)
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    جماهير الزمالك
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    جماهير الزمالك (3)
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    فريق الزمالك
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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول في الدقيقة 83 من مبارات الأبيض ضد المصري البورسعيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

ويلتقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط.

مباراه الزمالك والمصري نتيجة مباراة الزمالك والمصري أحمد سيد زيزو هدف زيزو كأس الاتحاد الأفريقي
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