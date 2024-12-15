شاهد هدف أحمد سيد زيزو في مرمى المصري البورسعيدي
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كتب ـ محمد الميموني:
سجل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول في الدقيقة 83 من مبارات الأبيض ضد المصري البورسعيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.
ويلتقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.
ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط.
هدف أفضل لاعب في مصر وإفريقيا— h͠o͠g͠a͠n͠ (@ahmed_hogan1) December 15, 2024
احمد زيزو 🇦🇹 pic.twitter.com/jgp3H3Hs4i
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