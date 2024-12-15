عادل شيكابالا.. زيزو يحقق رقما تاريخيا مع الزمالك في البطولات الأفريقية

كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم الزمالك أحمد سيد زيزو الهدف الأول في الدقيقة 83 من مبارات الأبيض ضد المصري البورسعيدي ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

ويلتقى الزمالك نظيره المصري البورسعيدي اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2024/25.

ويذكر أن الزمالك يحتل المركز الأول برصيد 7 نقاط بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 4 نقاط فقط.