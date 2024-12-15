فيديو هدف مان سيتي في مرمى مان يونايتد بالشوط الأول

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كتب ـ محمد الميموني:

سجل نجم مانشستر سيتي بوشكو جفارديول الهدف الأول في الدقيقة الـ 36 من عمر المباراة.

ويلتقى مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد 15 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 1 ـ 0 لصالح السيتي.

الهدف الأول لمان سيتي في مرمى مان يونايتد