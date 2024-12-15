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لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراة سيمبا.. ما القصة؟ (صور)

07:03 م الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شجار بين جماهير سيمبا والصفاقسي
  • عرض 5 صورة
    اعتداء الجهاز الفني للصفاقسي على حكم مباراة سيمبا (2) (1)
  • عرض 5 صورة
    اعتداء الجهاز الفني للصفاقسي على حكم مباراة سيمبا (2)
  • عرض 5 صورة
    اعتداء الجهاز الفني للصفاقسي على حكم مباراة سيمبا (1)
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كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحداث مؤسفة.

بدأت القصة عندما احتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدلا من ضائع بمباراة سيمبا والصفاقسي، أثناء تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 90+10 سجل لاعب سيمبا، دينيس كيبو، هدف الفوز على الفريق التونسي، مما أثار غضب اللاعبين والجهاز الفني لفريق الصفاقسي.

وبعد صافرة النهائية، أعتدى عدد من لاعبي الصفاقسي والجهاز الفني على حكم المباراة، أندوفيترا راكوتوجونا، مما استدعى تدخل أمن ملعب بنجامين مكابا الوطني.

وشهدت أيضًا مدرجات الملعب شجار حاد بين جماهير سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي.

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الصفاقسي التونسي سيمبا التنزاني كأس الكونفدرالية الصفاقسي وسيمبا الاعتداء على الحكم
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