لاعبو الصفاقسي يعتدون على حكم مباراة سيمبا.. ما القصة؟ (صور)

فيديو هدف مان سيتي في مرمى مان يونايتد بالشوط الأول

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، أحداث مؤسفة.

بدأت القصة عندما احتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدلا من ضائع بمباراة سيمبا والصفاقسي، أثناء تعادل الفريقين بنتيجة 1-1.

وفي الدقيقة 90+10 سجل لاعب سيمبا، دينيس كيبو، هدف الفوز على الفريق التونسي، مما أثار غضب اللاعبين والجهاز الفني لفريق الصفاقسي.

وبعد صافرة النهائية، أعتدى عدد من لاعبي الصفاقسي والجهاز الفني على حكم المباراة، أندوفيترا راكوتوجونا، مما استدعى تدخل أمن ملعب بنجامين مكابا الوطني.

وشهدت أيضًا مدرجات الملعب شجار حاد بين جماهير سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي.

#سيمبا #الصفاقسي



اعمال شغب في مباراة سيمبا والصفاقسي في استاذ مكابا الدولي في دار السلام تنزانيا



سيمبا التنزاني فاز على الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل لاشي في الوقت القاتل من المباراة في كأس الكونفدرالية الافريقية.



احتسب الحكم 7 دقائق كوقت بديل وسجل سيمبا الهدف الثاني في… pic.twitter.com/0Vqp8wkMtR — Tameem شمسان التميمي (@ETameemi) December 15, 2024

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