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متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق مانشستر يونايتد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره مان سيتي، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذا الفوز رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة رقم 22 في المركز ال 12 بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد مان سيتي، عند النقطة رقم 27 في المركز الخامس بجدول الترتيب.

ودخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، ماثيوس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند.

وجاء تشكيل مان يونايتد في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو وراسموس هويلوند.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من دي بروين داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد والدفاع يشتتها.

الدقيقة 7: عرضية لفريق مانشستر يونايتد ولكن يمسكها حارس مان سيتي بسهولة.

الدقيقة 10: كرة عرضية من لاعب مانشستر يونايتد دالوت، تخرج إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 13: إصابة لاعب مانشستر يونايتد ماونت وسقوطه على أرضية الملعب.

الدقيقة 19: تسديده قوية من فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 26: تسديدة من لاعب مانشستر يونايتد من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: تسديدة من لاعب مانشستر يونايتد ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 37: جفارديول يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي.

الدقيقة 40: إنذار للاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.

الدقيقة 41: تسديسدة للاعب مان يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مان سيتي.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: تسديدة قوية من لاعب مان سيتي فيل فودن يتصدى لها أندرية أونانا حارس مان يونايتد.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

أحداث الشوط الثاني:

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: تسديدة من على حدود منطقة الجزاء لصالح مانشستر سيتي، تصطدم بدفاع مان سيتي.

الدقيقة 56: عرضية من برونو فرنانديز لاعب مان يونايتد، لكنها خرجت إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 62: رأسية من ديالو لاعب فريق مانشستر يونايتد، يتصدى لها حارس مانشستر سيتي.

الدقيقة 64: مطالبات من لاعبي مانشستر يونايتد بالحصول على ركلة جزاء والحكم لم يحتسب شيئ.

الدقيقة 74: فرصة خطيرة تضيع من مانشستر يونايتد بعد تسديدة من برونو فرنانديز يتصدى لها حارس مان سيتي.

الدقيقة 83: رأسية من ماينو لاعب اليونايتد ولكنها تمر أعلى العارضة.

الدقيقة 85: ركلة جزاء لصالح فريق مانشستر يونايتد.

الدقيقة 87: برونو فرنانديز يحرز هدف التعادل لليونايتدن بعد تنفيذ ناجح لركلة الجزاء.

الدقيقة 90: ديالو يحرز الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في مرمى مان سيتي.

الدقيقة 1+90: الحكم يحتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 5+90: نهاية المباراة.