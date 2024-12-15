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فيديو هدف مان سيتي في مرمى مان يونايتد بالشوط الأول

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متابعة - يوسف محمد:

يلاقي فريق مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 16 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا، ماثيوس نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، جيريمي دوكو وإيرلينج هالاند.

وجاء تشكيل مان يونايتد للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، برونو فرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو وراسموس هويلوند.

أحداث الشوط الأول:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: عرضية من دي بروين داخل منطقة جزاء مانشستر يونايتد والدفاع يشتتها.

الدقيقة 7: عرضية لفريق مانشستر يونايتد ولكن يمسكها حارس مان سيتي بسهولة.

الدقيقة 10: كرة عرضية من لاعب مانشستر يونايتد دالوت، تخرج إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 13: إصابة لاعب مانشستر يونايتد ماونت وسقوطه على أرضية الملعب.

الدقيقة 19: تسديده قوية من فيل فودن لاعب مانشستر سيتي، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 26: تسديدة من لاعب مانشستر يونايتد من داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 32: تسديدة من لاعب مانشستر يونايتد ولكنها تخرج أعلى المرمى.

الدقيقة 37: جفارديول يحرز الهدف الأول لمانشستر سيتي.

الدقيقة 40: إنذار للاعب مانشستر سيتي كايل ووكر.

الدقيقة 41: تسديسدة للاعب مان يونايتد من على حدود منطقة الجزاء، يتصدى لها حارس مان سيتي.

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 4 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 4+45: تسديدة قوية من لاعب مان سيتي فيل فودن يتصدى لها أندرية أونانا حارس مان يونايتد.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.