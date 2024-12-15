موعد مباراة لايبزيج وآينتراخت فرانكفورت "عمر مرموش" والقناة الناقلة

رباعي من ريال مدريد.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد النجم المصري بصفوف آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش لظهور جديد مع فريقه بالدوري الألماني.

ويحل فريق آينتراخت فرانكفورت ضيفًا عند 08:30 مساء اليوم الأحد على نظيره لايبزيج ضمن منافسات الجولة 14 من المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD5.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا كان قد شارك بقميص آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 22 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 11.

ويحتل فريق لايبزيج قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن فرايبورج صاحب المركز الخامس.

ويحتل فريق آينتراخت على الجانب الآخر المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق نقطتين عن باير ليفركوزن الذي خاض مباراة الجولة 14 بالفعل.

اقرأ أيضًا:

مصدر لمصراوي: جروس وصل إلى القاهرة لإتمام تعاقده مع الزمالك

للاطلاع على مواعيد مباريات اليوم.. اضغط هنا