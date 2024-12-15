تاريخ جديد للكرة السعودية.. 15 صورة توثق رحلة سعود عبدالحميد مع روما

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كتب- مصراوي:

سعود عبد الحميد، اللاعب السعودي الشاب، هو أحد أبرز الأسماء الصاعدة في كرة القدم السعودية والآسيوية، تمكن بفضل موهبته وتحديه للصعوبات من الانتقال إلى العالمية في فترة زمنية قصيرة، ليصبح نموذجًا ملهمًا للأجيال القادمة.

البدايات

وُلد سعود عبد الحميد في 18 يوليو 1999 بمدينة جدة، وبدأ شغفه بكرة القدم منذ الصغر، انضم إلى أكاديمية نادي الاتحاد، حيث تلقى تدريباته الأولى وبدأ يُظهر إمكانياته المميزة كظهير أيمن يتمتع بالسرعة والمهارة.

الموهبة المبكرة: لفت أنظار المدربين المحليين بفضل قدراته الدفاعية والهجومية، مما جعله خيارًا أساسيًا في الفئات السنية لنادي الاتحاد.

الصعود للفريق الأول: في موسم 2018-2019، تم تصعيده إلى الفريق الأول لنادي الاتحاد ليبدأ في إثبات نفسه وسط تحديات كبيرة.

مسيرة سعود عبدالحميد مع اتحاد جدة

أظهر سعود تطورًا لافتًا مع الفريق الأول لنادي الاتحاد، حيث جمع بين الأداء الدفاعي الصلب والمساهمة الهجومية، ولعب دورًا كبيرًا في تحسين نتائج الاتحاد خلال فترة كانت مليئة بالتحديات للنادي.

أسلوب اللعب: يتميز سعود بقدرته على اللعب على الجناح الأيمن، سواء كظهير أو كجناح هجومي يتمتع بسرعته، دقته في التمرير، وقدرته على تقديم عرضيات مميزة.

الإنجازات الفردية: على الرغم من التحديات التي واجهها الفريق، تمكن سعود من الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء، مما جعله محل إشادة جماهيرية وإعلامية.

الانتقال إلى العالمية مع الهلال

في عام 2022، انتقل سعود عبد الحميد إلى نادي الهلال في خطوة مثيرة للجدل، لكنها كانت نقطة تحول كبيرة في مسيرته مع الهلال، وجد بيئة تنافسية أكثر تطورًا ساعدته على الارتقاء بمستواه إلى مستويات عالمية.

التألق مع الهلال: شارك في البطولات المحلية والدولية، حيث أثبت جدارته في دوري أبطال آسيا، وساهم في تحقيق نتائج إيجابية للنادي.

أرقام سعود عبد الحميد مع الهلال السعودي كالتالي:

شارك سعود عبدالحميد بقميص الهلال السعودي في 115 مباراة، تمكن من تسجيل 5 أهداف، وقدم 18 تمريرة حاسمة، ونجح في التتويج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين في 2022 و 2024.

بجانب التتويج ببطولتيم من كأس الملك 2023 و2024، وبطولتي كأس السوبر السعودي في 2023 و2024.

مسيرة سعود عبدالحميد الدولية

لم يكن سعود عبد الحميد مجرد نجم محلي؛ بل أثبت نفسه على الساحة الدولية مع المنتخب السعودي.

المشاركة مع المنتخب الأول: تألق في تصفيات كأس العالم 2022، ولعب دورًا كبيرًا في قيادة السعودية للتأهل إلى النهائيات.

كأس العالم 2022: كان أحد أبرز لاعبي المنتخب السعودي في المونديال، حيث ساهم بأداء قوي أمام منتخبات عالمية، بما في ذلك الفوز التاريخي على الأرجنتين.

إلى العالمية

إن قصة سعود عبد الحميد هي حكاية عن الإصرار والشغف انتقل من كونه لاعبًا غير معروف في أكاديمية الاتحاد إلى نجم دولي يُشار إليه بالبنان من المتوقع أن يكتب سعود فصولًا جديدة في تاريخ كرة القدم السعودية والعالمية.

وشارك اللاعب الدولي السعودي للمرة الأولى مع ناديه روما خلال مباراة أتلتيك بيلباو الإسباني ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بعدما انضم للفريق قادماً من الهلال في نهاية أغسطس الماضي.

وجاء الهدف الأول لسعود عبد الحميد مع روما بعد 6 مشاركات بقميص الجيالوروسي، ليدشن بداية مثالية، متفوقا على بداياته مع اتحاد جدة والهلال.