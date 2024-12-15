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"يراقبه بصورة مُكثفه".. تقرير: ليفربول يضع 70 مليون يورو لحسم صفقة مرموش خلال الانتقالات الشتوية

01:24 م الأحد 15 ديسمبر 2024
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    عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
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    مرموش
  • عرض 6 صورة
    عمر مرموش
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن قيام مسؤولو نادي ليفربول بمتابعة ما يُقدمه عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت الألماني بصورة مُكثفة ضمن تفكيرهم في التعاقد معه.

وذكر موقع "Fichajes" الإنجليزي، اليوم السبت، أن إدارة ليفربول قد تعرض على نظيرتها في النادي الألماني مبلغ 70 مليون يورو لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المبلغ الذي يضعه ليفربول لإنهاء الصفقة يأتي لثقتهم في قدرته على تقديم مستوى أعلى مع فريقهم مما يظهر به مع آينتراخت فرانكفورت.

ونوه التقرير إلى وجود قلق لدى مسؤولو آينتراخت فرانكفورت في رحيل اللاعب الدولي المصري خلال شهر يناير المقبل وتأثيره على فريقهم.

اللاعب صاحب الـ 25 عامًا كان قد شارك بقميص آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2024/25 بـ 22 مباراة سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 11.

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عمر مرموش ليفربول الدوري الإنجليزي الانتقالات الشتوية آينتراخت فرانكفورت
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