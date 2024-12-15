15 صورة ترصد لعنة نهائيات فيفا مع الأهلي

كتب- مصراوي

تواصل رحلة الوصول إلي نهائيات بطولات "الفيفا" لعنتها مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وذلك بعد خسارته مساء أمس السبت، من نظيره باتشوكا المكسيكي، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات نصف نهائي كأس التحدي "الإنتركونتيننتال".

الأهلي لا يعرف طريق نهائيات الفيفا

طوال تاريخه، فشل فريق الأهلي في الوصول لأي نهائي لبطولة عالمية تحت مظلة الفيفا، حيث لم يحقق أي فوز في الدور نصف النهائي ببطولات الفيفا على مدار 7 محاولات، وتحديدا في أعوام 2006 و2012 و2020 و2021 و2022 و2023 وأخيرا 2024.

وخلال الـ6 مباريات السابقة التي لعبها الأهلي في الدور نصف النهائي خسرها جميعا، وكان تعادل النسخة الحالية أمام باتشوكا المكسيكي هو الأول له.

بل وأن الأهلي خلال الـ 7 مباريات التي خاضها جميعًا في دور النصف نهائي، لم يسجل سوي هدفين فقط، بينما أستقبل 13 هدفًا.

تاريخ مباريات للأهلي حرمته من نهائيات الفيفا

بعد هزيمة الأهلي أمام باتشوكا، بات لديه 7 مباريات في تاريخه بدور نصف النهائي من بطولات الفيفا، خسر الأهلي 4 مرات من الفرق البرازيلية، بداية من إنترناسيونالي في 2006 بنتيجة 1-2، ثم كورنثيانز 0-1 في 2012، وبالميراس 0-2 في 2021، وأخيراً فلومينينسي 0-2 في 2023.

وخلال مباراتيه ضد عمالقة أوروبا، خسر الأهلي أمام بايرن ميونخ 0-2 في نسخة 2020، وريال مدريد 1-4 في 2022، والخسارة الأخيرة كانت من باتشوكا المكسيكي في نسخة 2024.