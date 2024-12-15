لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
15:00

المصري

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال بيلينجهام.. تريزيجيه في مران الريان.. بنزيما داخل الجيم

04:48 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    كريستيانو رونالدو (1)
  • عرض 9 صورة
    كريم بنزيما (1)
  • عرض 9 صورة
    بيلينجهام (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد فضل (1)
  • عرض 9 صورة
    نيمار (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد النني (1)
  • عرض 9 صورة
    كليان مبابي (1)
  • عرض 9 صورة
    أحمد حسن (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، من مباراة فريقه أمام رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مران فريقه.

وقام النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، من داخل منزله.

كما نشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وحرص لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر النجم الفرنسي كليان مبامي لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

ستوري نجوم كرة القدم محمود تريزيجيه جود بيلينجهام أحمد حسن كريم بنزيما
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
15 صورة ترصد لعنة نهائيات فيفا مع الأهلي

إعلان

إعلان