ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال بيلينجهام.. تريزيجيه في مران الريان.. بنزيما داخل الجيم

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر جود بيلينجهام نجم ريال مدريد الإسباني صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، من مباراة فريقه أمام رايو فايكانو بالدوري الإسباني.

وشارك النجم المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مشاركته في مران فريقه.

وقام النجم البرازيلي نيمار بنشر صورة له، عبر حسابه على "إنستجرام"، من داخل منزله.

كما نشر كريم بنزيما لاعب فريق اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض التدريبات البدنية داخل صالة الجيم.

وحرص لاعب منتخب مصر والجزيرة الإماراتي، على نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر النجم الفرنسي كليان مبامي لاعب ريال مدريد الإسباني، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

وقام محمد فضل لاعب النادي الأهلي السابق، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة مجموعة من أصدقائه.

وقام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر نجم منتخب مصر السابق أحمد حسن، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.