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رباعي من ريال مدريد.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم

08:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
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    إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار
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    بوكايو ساكا لاعب أرسنال
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    جود بيلينجهام من مباراة ليفربول_Easy-Resize.com
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    كيليان مبابي - 110 مليون دولار (90 مليون على أرض الملعب، 20 مليون خارج الملعب)
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    لامين يامال
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    فيل فودين لاعب مانشستر سيتي
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    فيرتز
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    جمال موسيالا ضد سانت باولي (5)
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    فالفيردي
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كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة تغيرات في القيمة التسويقية للاعبين حول العالم، حيث تصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي القائمة.

وتواجد 4 لاعبين من فريق ريال مدريد في القائمة، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وفالفيردي.

أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم

1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 200 مليون يورو

2. فينيسيوس (ريال مدريد) - 200 مليون يورو

3. بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

5. لامين يامال (برشلونة) - 150 مليون يورو

6. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 150 مليون يورو

7. بوكايو ساكا (أرسنال) - 140 مليون يورو

8. فلوريان فيرتز (ليفركوزن) - 130 مليون يورو

9. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 130 مليون يورو

10. فالفيردي (ريال مدريد) - 130 مليون يورو

ريال مدريد مبابي فينيسيوس أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية هالاند فالفيردي
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