أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

الخسارة من باتشوكا.. النادي الأهلي بين حلم تاريخي وخسارة مُحزنة

كتب - محمد القرش:

شهدت الفترة الأخيرة تغيرات في القيمة التسويقية للاعبين حول العالم، حيث تصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي القائمة.

وتواجد 4 لاعبين من فريق ريال مدريد في القائمة، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وفالفيردي.

أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم

1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 200 مليون يورو

2. فينيسيوس (ريال مدريد) - 200 مليون يورو

3. بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 180 مليون يورو

5. لامين يامال (برشلونة) - 150 مليون يورو

6. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 150 مليون يورو

7. بوكايو ساكا (أرسنال) - 140 مليون يورو

8. فلوريان فيرتز (ليفركوزن) - 130 مليون يورو

9. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 130 مليون يورو

10. فالفيردي (ريال مدريد) - 130 مليون يورو