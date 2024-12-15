رباعي من ريال مدريد.. أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم
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كتب - محمد القرش:
شهدت الفترة الأخيرة تغيرات في القيمة التسويقية للاعبين حول العالم، حيث تصدر إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي القائمة.
وتواجد 4 لاعبين من فريق ريال مدريد في القائمة، فينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام وكيليان مبابي وفالفيردي.
أعلى 10 لاعبين قيمة تسويقية في العالم
1. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 200 مليون يورو
2. فينيسيوس (ريال مدريد) - 200 مليون يورو
3. بيلينجهام (ريال مدريد) - 180 مليون يورو
4. كيليان مبابي (ريال مدريد) - 180 مليون يورو
5. لامين يامال (برشلونة) - 150 مليون يورو
6. فيل فودين (مانشستر سيتي) - 150 مليون يورو
7. بوكايو ساكا (أرسنال) - 140 مليون يورو
8. فلوريان فيرتز (ليفركوزن) - 130 مليون يورو
9. جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - 130 مليون يورو
10. فالفيردي (ريال مدريد) - 130 مليون يورو
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