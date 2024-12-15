في لعيبة فكرت في نفسها.. تعليق غاضب من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي

كتب - يوسف محمد:

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، أن مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، يتحمل النسبة الأكبر في هزيمة المارد الأحمر، خلال مباراة باتشوكا المكسيكي أمس ببطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقال جمعة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "كولر هو من يتحمل مسؤولية الهزيمة أمام باتشوكا، ألوم عليه في ترتيبه للاعبين الذين سددوا ركلات الترجيح، في مباراة باتشوكا".

وأضاف: "كنت أرى أن بيرسي تاو، كان يجب أن يسدد أول لاعب في ركلات الترجيح، أو على الأقل كان يقوم بالتسديد قبل محمود كهربا وألوم على كولر في الدفع بمحمود كهربا خلال المباراة".

وتابع: "مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، هي الاختبار الحقيقي للفريق خلال الفترة المقبلة ومباراة باتشوكا كان فرصة لتسجيل تاريخ جديد في هذه البطولة".

وتابع: "لعيبة الأهلي فكرت في نفسها أكتر من التفكير في مصلحة الفريق وإسعاد الجماهير".

واختتم جمعة تصريحاته: "من الصعب تحقيق الأهلي لقب كأس العالم للأندية 2025، خاصة أن الفريق سينافس أندية، أقوى فنياً ومادياً".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات كأس التحدي ببطولة الإنتركونتيننتال.

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