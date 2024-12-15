في الثواني الأخيرة.. سيدات الأهلي يتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

كتب - محمد القرش:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وسيطر النادي الأهلي على معظم مجريات شوط المباراة الأول بنسبة استحواذ 56%، لكن تراجع أداء اللاعبين في الشوط الثاني.

وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، تحديدا فرصة محمود عبد المنعم كهربا التي انفرد بالمرمى في الشوط الثاني.

وأدى التعادل في الوقت الأصلي إلى اللجوء للأشواط الإضافية التي شهدت استمرار التعادل السلبي.

وفي ركلات الترجيح، أهدر لاعبو باتشوكا أول ركلتين لكن لاعبي الأهلي لم يستغلوا الفرصة وأضاعوا الركلة الرابعة والخامسة، بجانب الثامنة التي حسمت اللقاء نهائيا، وأحزنت جماهير كرة القدم العربية.

وأضاع لاعبو النادي الأهلي حُلم الجماهير التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ومواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

"كهربا مظلوم وكولر مفلس".. أول تعليق من رضا عبد العال على خسارة الأهلي من باتشوكا