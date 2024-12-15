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الخسارة من باتشوكا.. النادي الأهلي بين حلم تاريخي وخسارة مُحزنة

07:00 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
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    الأهلي وباتشوكا
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 22 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 22 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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    جماهير الأهلي
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    الجهاز الفني للأهلي
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    أعضاء الجهاز الفني للأهلي
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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كتب - محمد القرش:

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للخسارة من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح 6-5، في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وسيطر النادي الأهلي على معظم مجريات شوط المباراة الأول بنسبة استحواذ 56%، لكن تراجع أداء اللاعبين في الشوط الثاني.

وأهدر لاعبو المارد الأحمر العديد من الفرص السانحة للتسجيل، تحديدا فرصة محمود عبد المنعم كهربا التي انفرد بالمرمى في الشوط الثاني.

وأدى التعادل في الوقت الأصلي إلى اللجوء للأشواط الإضافية التي شهدت استمرار التعادل السلبي.

وفي ركلات الترجيح، أهدر لاعبو باتشوكا أول ركلتين لكن لاعبي الأهلي لم يستغلوا الفرصة وأضاعوا الركلة الرابعة والخامسة، بجانب الثامنة التي حسمت اللقاء نهائيا، وأحزنت جماهير كرة القدم العربية.

وأضاع لاعبو النادي الأهلي حُلم الجماهير التاريخي بالوصول إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال، ومواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد.

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