"بعد التعادل".. رايو فايكانو يحرم ريال مدريد من احتلال صدارة الدوري الإسباني

كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق، نتيجة مباراة ريال مدريد الإسباني أمام نظيره رايو فايكانو، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري الإسباني.

وأحرز ثلاثية ريال مدريد في مرمى رايو فايكانو اليوم، كلا من، فالفيردي في الدقيقة 39، جود بيلينجهام ورودريجو.

وسجل أهداف رايو فايكانو في مرمى ريال مدريد كلا من، أوناي لوبيز، عبدول مؤمن وإيسي بالازون.

وبهذه النتيجة رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 37، في المركز الثاني ببطولة الدوري الإسباني من 17 مباراة خاضها الفريق الملكي، فيما رفع رايو فايكانو رصيده إلى النقطة رقم 20 في المركز الـ 13 من 16 مباراة، خاضها الفريق بالمسابقة.

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