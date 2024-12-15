"أنا كمان همشي".. مراسل أون سبورت يكشف رد فعل الشناوي على هتافات جماهير الأهلي ضد كهربا (فيديو)

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كتب - محمد القرش:

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، محمد طه، رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هتافات الجمهور ضد محمود عبد المنعم كهربا.

وطالبت الجماهير الحاضرة في مباراة الأهلي وباتشوكا، محمود كهربا بالرحيل عن النادي بعد إهداره الفرصة وركلة ترجيح فوز المارد الأحمر.

وقال محمد طه مراسل أون تايم سبورتس إن الشناوي حاول تهدئة الجماهير ومنعهم من الهتاف ضد اللاعب وهو ما لم حدث، ليقول إنه سيرحل أثناء دخوله غرفة خلع الملابس.

وكانت الفرصة التي أهدرها كهربا في شوط المباراة الثاني، أبرز ما جاء في اللقاء كامل، بجانب ضياع ركلة الترجيح الرابعة التي سددها.

وتأهل فريق باتشوكا إلى المباراة النهائية لمواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

الشناوي قال للجمهور "أنا كمان ماشي"🔥وكهربا تعرض لهجوم منهم وطالبوه بالرحيل🔥 كواليس حصرية من الملعب يكشفها مراسل ONTime Sports من أرض الملعب#ملعب_ON pic.twitter.com/330KmUdwlY — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 14, 2024

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