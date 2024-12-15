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"أنا كمان همشي".. مراسل أون سبورت يكشف رد فعل الشناوي على هتافات جماهير الأهلي ضد كهربا (فيديو)

12:25 ص الأحد 15 ديسمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 12 صورة
    قميص محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 12 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
  • عرض 12 صورة
    كهربا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 12 صورة
    الحضور الجماهيري بمباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 12 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
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كتب - محمد القرش:

كشف مراسل قناة أون تايم سبورتس، محمد طه، رد فعل محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على هتافات الجمهور ضد محمود عبد المنعم كهربا.

وطالبت الجماهير الحاضرة في مباراة الأهلي وباتشوكا، محمود كهربا بالرحيل عن النادي بعد إهداره الفرصة وركلة ترجيح فوز المارد الأحمر.

وقال محمد طه مراسل أون تايم سبورتس إن الشناوي حاول تهدئة الجماهير ومنعهم من الهتاف ضد اللاعب وهو ما لم حدث، ليقول إنه سيرحل معه أثناء دخوله غرفة خلع الملابس.

وكانت الفرصة التي أهدرها كهربا في شوط المباراة الثاني، أبرز ما جاء في المباراة كاملة، بجانب ضياع ركلة الترجيح الرابعة التي سددها.

وتأهل فريق باتشوكا إلى المباراة النهائية لمواجهة العملاق الإسباني ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل.

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