في الثواني الأخير.. سيدات الأهلي يتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة

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كتب - محمد القرش:

تأهل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو ‏داكار السنغالي بنتيجة 65-64.‏

‏‎وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، حيث شهدت أداءً قويًّا من الطرفين، ليحسم الفريق الأحمر بطاقة العبور إلى النهائي في الثواني ‏الأخيرة‎.‎

و‏‎تفوق الفريق السنغالي في الفترة الأولى بنتيجة 11-18، ثم نجح الأهلي في التقدم بالفترة الثانية بنتيجة 32-31، وتقدم داكار ‏السنغالي في الفترة الثالثة بنتيجة 40-51‏‎.‎

‏‎وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 65-64‏‎.‎

وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي كلا من: ‏دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا ‏أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.‏

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