في الثواني الأخيرة.. سيدات الأهلي يتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
عرض 9 صورة
-
كتب - محمد القرش:
تأهل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى نهائي بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي تقام بالسنغال، بعد الفوز على ڤيل دو داكار السنغالي بنتيجة 65-64.
وأقيمت المباراة على صالة ماريوس ندياي، حيث شهدت أداءً قويًّا من الطرفين، ليحسم الفريق الأحمر بطاقة العبور إلى النهائي في الثواني الأخيرة.
وتفوق الفريق السنغالي في الفترة الأولى بنتيجة 11-18، ثم نجح الأهلي في التقدم بالفترة الثانية بنتيجة 32-31، وتقدم داكار السنغالي في الفترة الثالثة بنتيجة 40-51.
وشهدت الفترة الرابعة والأخيرة إثارة حتى الثواني الأخيرة، حيث نجح الأهلي في حسم المباراة والتأهل إلى النهائي بنتيجة 65-64.
وتضم قائمة سيدات سلة الأهلي كلا من: دينا عمرو - ريم موسى - رنيم الجداوي - ميرال أشرف - تمارا نادر - نادين سلعاوي - يارا أسامة - فريدة وائل - بريانا ماركيز - نديوما كان - ديايشا فير - مادجيجوين سيني.
اقرأ أيضًا:
الأهلي يُهدر فرصة سهلة لمواجهة الريال في نهائي إنتركونتيننتال ويخسر أمام باتشوكا
فيديو قد يعجبك: