"كهربا مظلوم وكولر مفلس".. أول تعليق من رضا عبد العال على خسارة الأهلي من باتشوكا

نونو سانتو.. من معاناته في الدوري السعودي إلى وصافة مؤقتة للبريميرليج

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال عن خسارة الأهلي ضد باتشوكا اليوم.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كولر مش هيروح كأس العالم مش هيلحق ده مدرب مش عارف بيعمل إيه حسين الشحات يطلع ليه ؟ وبرسي تاو قاعد ليه؟ هو بيقعد النجوم والصفقات فين ووسام أبو على يطلع ليه يا جماعة الكلام ده مينفعش نهائي".

وأضاف عبد العال: "كهربا مظلوم انتم سايبين المدرب وماسكين في كهربا، كولر بيغير إزاي وفي حاجات في الفرقه بتحصل محدش يعرفها في أوضه اللبس يعني تنزل إمام عاشور وتقعد قفشه إزاي".

وتابع: "هي دي فرقه أصلاً ده لو جبت فرقة من الدوري المصري هتلعب بيها والله مش نادي الأهلي مفروض بدنياً أفضل بكتير قوي يا جماعة افهموا كوره شويه طيب ما عمر كمال ضيع برده المشكله في كولر".

واختتم: "العيب في المدرب مش من دلوقتي من زمان بس هي بتمشي معاه والله العظيم كولر مفلس"