لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

0 0
19:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
17:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

"كهربا مظلوم وكولر مفلس".. أول تعليق من رضا عبد العال على خسارة الأهلي من باتشوكا

11:15 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    طلعت منصور لاعب نادي الزمالك أمام رضا عبد العال
  • عرض 23 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 23 صورة
    رضا عبد العال وطلعت زكريا
  • عرض 23 صورة
    رضا عبد العال
  • عرض 23 صورة
    مسلسل يجمع بين رضا عبد العال وأشرف عبد الباقي
  • عرض 23 صورة
    رضا عبد العال وأشرف عبد الباقي
  • عرض 23 صورة
    رضا عبد العال (2)
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي اليوم
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 23 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
  • عرض 23 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 23 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 23 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

تحدث لاعب الزمالك السابق رضا عبد العال عن خسارة الأهلي ضد باتشوكا اليوم.

وقال رضا عبد العال، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "كولر مش هيروح كأس العالم مش هيلحق ده مدرب مش عارف بيعمل إيه حسين الشحات يطلع ليه ؟ وبرسي تاو قاعد ليه؟ هو بيقعد النجوم والصفقات فين ووسام أبو على يطلع ليه يا جماعة الكلام ده مينفعش نهائي".

وأضاف عبد العال: "كهربا مظلوم انتم سايبين المدرب وماسكين في كهربا، كولر بيغير إزاي وفي حاجات في الفرقه بتحصل محدش يعرفها في أوضه اللبس يعني تنزل إمام عاشور وتقعد قفشه إزاي".

وتابع: "هي دي فرقه أصلاً ده لو جبت فرقة من الدوري المصري هتلعب بيها والله مش نادي الأهلي مفروض بدنياً أفضل بكتير قوي يا جماعة افهموا كوره شويه طيب ما عمر كمال ضيع برده المشكله في كولر".

واختتم: "العيب في المدرب مش من دلوقتي من زمان بس هي بتمشي معاه والله العظيم كولر مفلس"

نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا كهربا رضا عبد العال مارسيل كولر عمر كمال نتيجه مباراه الاهلي اليوم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)