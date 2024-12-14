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أول تعليق من زوجة عمرو السولية بعد خسارة الأهلي ضد باتشوكا (صور)

11:09 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    لاعب الأهلي عمر السولية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عمر السولية وزوجته في باريس
  • عرض 25 صورة
    عمر السولية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    زوجة عمرو السولية (1)
  • عرض 25 صورة
    زوجة عمرو السولية (3)
  • عرض 25 صورة
    زوجة عمرو السولية (4)
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
  • عرض 25 صورة
    عمرو السولية وزوجته هدير مندور
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علقت هدير مندور زوجة عمرو السولية على خسارة الأهلي ضد باتشوكا في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2025.

ونشرت زوجة عمرو السولية صورة لنجم خط السوط الأهلي وبدت عليه علامات الحزن.

وسجل عمرو السولية ركلة الجزاء فيما أهدر كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ركلات الجزاء، ليسخر الأهلي من باتشوكا.

زوجة عمرو السولية

عمرو السولية وزوجته عمرو السولية الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا كهربا عمر كمال خالد عبد الفتاح
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