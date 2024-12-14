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علقت هدير مندور زوجة عمرو السولية على خسارة الأهلي ضد باتشوكا في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2025.

ونشرت زوجة عمرو السولية صورة لنجم خط السوط الأهلي وبدت عليه علامات الحزن.

وسجل عمرو السولية ركلة الجزاء فيما أهدر كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ركلات الجزاء، ليسخر الأهلي من باتشوكا.