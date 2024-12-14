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"رغم الهزيمة".. خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ مالي كبير بعد المشاركة في كأس الإنتركونتيننتال

11:06 م السبت 14 ديسمبر 2024
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كتب - يوسف محمد:

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي في اللقاء بالتعادل السلبي، في مباراة كأس التحدي، ببطولة الإنتركونتيننتال.

وكان الأهلي، صعد إلى هذا الدور من البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بينما حقق فريق باتشوكا الفوز في مباراة الدور الثاني من البطولة، بعد الفوز على بوتافوجو بنتيجة، ثلاثة أهداف دون مقابل.

ورغم الهزيمة التي تلقاها المارد الأحمر في مباراة اليوم، إلا أن الفريق سيحصل على مبلغ مالي قدره 2 مليون دولار.

ومن المقرر إقامة مباراة نهائي البطولة، يوم الأربعاء المقبل بين باتشوكا وريال مدريد الإسباني، على ستاد "لوسيل" في قطر، يحصل الفائز على مبلغ مالي قدره 5 مليون دولار، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على مبلغ 4 مليون دولار.

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