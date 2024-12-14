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"مكانش دوره".. مفاجأة بخصوص ركلة جزاء كهربا الضائعة أمام باتشوكا

10:50 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    محمود كهربا (1)
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية والشحات وسامي قمصان من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
  • عرض 22 صورة
    كهربا (1)
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    كهربا وخالد مرتجي
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    كهربا
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 22 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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كشف الناقد الرياضي أحمد درويش مفاجأة بخصوص ركلة جزاء محمود كهربا الضائعة أمام نادي باتشوكا المكسيكي.

وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : كهربا لم يكن اللاعب رقم 4 في تسديد ركلات الترجيح ولم يكن ضمن أول 5 لاعبين من الأساس".

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا ركلة جزاء أمام نادي باتشوكا المكسيكسي، ليهدر أيضًا عمر كمال ركلته، كما أهدر خالد عبد الفتاح، ليخسر الأهلي بركلات الترجيح.

محمود كهربا الأهلي نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا أخبار الأهلي
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