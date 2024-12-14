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أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

كشف الناقد الرياضي أحمد درويش مفاجأة بخصوص ركلة جزاء محمود كهربا الضائعة أمام نادي باتشوكا المكسيكي.

وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : كهربا لم يكن اللاعب رقم 4 في تسديد ركلات الترجيح ولم يكن ضمن أول 5 لاعبين من الأساس".

وأهدر محمود عبد المنعم كهربا ركلة جزاء أمام نادي باتشوكا المكسيكسي، ليهدر أيضًا عمر كمال ركلته، كما أهدر خالد عبد الفتاح، ليخسر الأهلي بركلات الترجيح.