"مكانش دوره".. مفاجأة بخصوص ركلة جزاء كهربا الضائعة أمام باتشوكا
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كشف الناقد الرياضي أحمد درويش مفاجأة بخصوص ركلة جزاء محمود كهربا الضائعة أمام نادي باتشوكا المكسيكي.
وكتب على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : كهربا لم يكن اللاعب رقم 4 في تسديد ركلات الترجيح ولم يكن ضمن أول 5 لاعبين من الأساس".
وأهدر محمود عبد المنعم كهربا ركلة جزاء أمام نادي باتشوكا المكسيكسي، ليهدر أيضًا عمر كمال ركلته، كما أهدر خالد عبد الفتاح، ليخسر الأهلي بركلات الترجيح.
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