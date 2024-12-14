مساعد مدرب منتخب مصر السابق يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا

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علق محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، على خسارة الأهلي من باتشوكا في بطولة إنتركونتننتال2024.

وخسر الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكتب محمود فايز: " مش مصدق بجد، أسهل مره كنت ممكن توصل للنهائي، للأسف اللاعبين احتفلوا خلال ضربات الترجيح، هاردك لك للأهلي وجمهوره".