لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

باتشوكا

0 0
19:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

2 0
21:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 2
17:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

مساعد مدرب منتخب مصر السابق يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا

10:44 م السبت 14 ديسمبر 2024
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
  • عرض 18 صورة
    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
  • عرض 18 صورة
    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (2)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 18 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
  • عرض 18 صورة
    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي ضد باتشوكا (1)
  • عرض 18 صورة
    أعضاء الجهاز الفني للأهلي
  • عرض 18 صورة
    لاعبو الأهلي
  • عرض 18 صورة
    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (1)
  • عرض 18 صورة
    شعار النادي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    قمصان لاعبي الأهلي في غرفة الملابس (2)
  • عرض 18 صورة
    الأهلي وباتشوكا
  • عرض 18 صورة
    قميص محمد الشناوي حارس الأهلي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

علق محمود فايز، المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، على خسارة الأهلي من باتشوكا في بطولة إنتركونتننتال2024.

وخسر الأهلي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وكتب محمود فايز: " مش مصدق بجد، أسهل مره كنت ممكن توصل للنهائي، للأسف اللاعبين احتفلوا خلال ضربات الترجيح، هاردك لك للأهلي وجمهوره".

نتيجة مباراة الأهلي وباتشوكا محمود فايز الأهلي اليوم أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مكانش دوره".. مفاجأة بخصوص ركلة جزاء كهربا الضائعة أمام باتشوكا

إعلان

إعلان

بلينكن: أمريكا كانت على اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام السورية
الأهلي ضد باتشوكا.. ماذا يحدث في الملعب 974؟ (تغطية خاصة صور وفيديو)