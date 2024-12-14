أول تعليق من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي من باتشوكا

أول تعليق من زوجة عمرو السولية بعد خسارة الأهلي ضد باتشوكا (صور)

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

علق وائل جمعة على خسارة النادي الأهلي من باتشوكا في المباريات التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات كأس إنتركونتننتال2024، وذلك أثناء ظهوره على شاشة قناة بين إن سبورت الرياضية.

وقال لاعب الأهلي السابق: " البدلاء لازم يكونوا قريبين من الأساسيين وده مش موجود الفوارق كبيرة وأنا حزين بجد لاني عيشت فرحة وخسرتها في ثانية".

وخسر الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.