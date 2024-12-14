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أول تعليق من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي من باتشوكا

10:36 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي
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    وائل جمعة يزور مران الأهلي 1
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    وائل جمعة
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    مباراة الأهلي وباتشوكا
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    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
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    الأهلي ضد باتشوكا (2)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (1)
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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علق وائل جمعة على خسارة النادي الأهلي من باتشوكا في المباريات التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات كأس إنتركونتننتال2024، وذلك أثناء ظهوره على شاشة قناة بين إن سبورت الرياضية.

وقال لاعب الأهلي السابق: " البدلاء لازم يكونوا قريبين من الأساسيين وده مش موجود الفوارق كبيرة وأنا حزين بجد لاني عيشت فرحة وخسرتها في ثانية".

وخسر الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الأهلي وباتشوكا وائل جمعة الأهلي اليوم أخبار الأهلي نتيجة مباراة الاهلى اليوم
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