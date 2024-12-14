سيناريو قاس.. إعلامي يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا
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علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على هزيمة الأهلي من باتشوكا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسة بطولة إنتركونتننتال 2024.
وخسر الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح.
وكتب حتحوت على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": "سيناريو قاس للغاية، يشار فيه باللوم على كولر ثم كهربا، حظ أوفر للأهلي وجمهوره".
يذكر أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بنفس النتيجة، ليخسر الأهلي.
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