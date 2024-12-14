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سيناريو قاس.. إعلامي يعلق على خسارة الأهلي من باتشوكا

10:31 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    حمدي فتحي وكهربا والسولية من مقر إقامة الأهلي في الدوحة
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    كهربا وخالد مرتجي
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    أفشة وكهربا
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    كهربا
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    كهربا (1)
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 11 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا بقميص الأهلي
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    محمود كهربا في رحلة السفر
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علق الإعلامي الرياضي هاني حتحوت على هزيمة الأهلي من باتشوكا في المباراة التي أقيمت ضمن منافسة بطولة إنتركونتننتال 2024.

وخسر الأهلي من باتشوكا بركلات الترجيح.

وكتب حتحوت على حسابه الخاص بموقع التغريدات "إكس": "سيناريو قاس للغاية، يشار فيه باللوم على كولر ثم كهربا، حظ أوفر للأهلي وجمهوره".

يذكر أن الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بنفس النتيجة، ليخسر الأهلي.

محمود كهربا الأهلي وباتشوكا هاني حتحوت الأهلي اليوم مارسيل كولر
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