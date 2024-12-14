"رغم الهزيمة".. خزينة الأهلى تنتعش بمبلغ مالي كبير بعد المشاركة في

أول تعليق من زوجة عمرو السولية بعد خسارة الأهلي ضد باتشوكا (صور)

"كهربا مظلوم وكولر مفلس".. أول تعليق من رضا عبد العال على خسارة الأهلي

في الثواني الأخير.. سيدات الأهلي يتأهلن إلى نهائي بطولة إفريقيا لكرة

أول تعليق من مارسيل كولر بعد هزيمة الأهلي من باتشوكا المكسيكي

شرح المحلل الرياضي أحمد اليماني أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

وكتب اليماني على حسابه الخاص بموقع "إكس": " الأهلي أضاع أسهل فرصة عبر التاريخ للتأهل للنهائي أمام منافس ضعيف جدًا، مارسيل كولر وتغييرات خاطئة واختيارات غير مناسبة لترتيب تسديد ركلات الترجيح".

وأضاف: "كهربا أهدر فرصة التأهل أمام فلومنينسي وأهدر انفراد تام أمام باتشوكا وأهدر ركلة جزاء تؤهل الأهلي للنهائي، إدارة الأهلي تتحمل ضعف قائمة النادي الأهلي وستتحمل ضعف الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة، مفيش خطة ولا بناء وانتقالات عشوائية".

واختتم: "مش عارف أقول Hard luck لإن الفريق دا أي حد هيلاعبه يكسبه، خسارة بطولة جديدة والفشل في كتابة اسم جديد في نهائي المونديال".