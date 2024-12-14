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منافس ضعيف.. محلل رياضي يشرح أسباب خسارة الأهلي من باتشوكا

10:24 م السبت 14 ديسمبر 2024
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    مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي
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    لقطات من مباراة الأهلي وباتشوكا
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (1)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (2)
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    وسام أبو علي يعترض على قرار تبديله خلال مباراة الأهلي و باتشوكا بكأس التحدي (3)
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    الأهلي ضد باتشوكا (2)
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    الأهلي ضد الزمالك كرة سلة
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    تعليمات من كولر للاعبي الأهلي (2)
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    جماهير الأهلي خلال مباراة باتشوكا
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    الأهلي ضد باتشوكا (1)
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    جماهير الأهلي في المدرجات ترفع لافتة لمحمد أبو تريكة خلال مباراة باتشوكا
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شرح المحلل الرياضي أحمد اليماني أسباب خسارة الأهلي أمام باتشوكا في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة إنتركونتننتال2024.

وكتب اليماني على حسابه الخاص بموقع "إكس": " الأهلي أضاع أسهل فرصة عبر التاريخ للتأهل للنهائي أمام منافس ضعيف جدًا، مارسيل كولر وتغييرات خاطئة واختيارات غير مناسبة لترتيب تسديد ركلات الترجيح".

وأضاف: "كهربا أهدر فرصة التأهل أمام فلومنينسي وأهدر انفراد تام أمام باتشوكا وأهدر ركلة جزاء تؤهل الأهلي للنهائي، إدارة الأهلي تتحمل ضعف قائمة النادي الأهلي وستتحمل ضعف الأهلي في كأس العالم للأندية المقبلة، مفيش خطة ولا بناء وانتقالات عشوائية".

واختتم: "مش عارف أقول Hard luck لإن الفريق دا أي حد هيلاعبه يكسبه، خسارة بطولة جديدة والفشل في كتابة اسم جديد في نهائي المونديال".

مباراة الأهلي وباتشوكا مارسيل كولر الأهلي أسباب خسارة الأهلي
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